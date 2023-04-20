Mamak Belediye Başkanı Köse'den Ramazan Bayramı mesajı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında bayramların insanı insan yapan değerlerin çok daha yoğun yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en özel günler olduğunu hatırlatan Köse, "Rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun müjdecisi bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hüznü ile Ramazan-ı Şerif'e buruk bir veda ederken, huzur içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak kutlamalıyız. Bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu düşüncelerle Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ilçemize, şehrimize, güzel ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, siz değerli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA