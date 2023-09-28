Maltepe Kent Çalıştayı Raporu Yayınlandı

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Maltepe Kent Çalıştayı'nın raporu yayınlandı. Çalıştayda Maltepe Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı'nın ara değerlendirmesi yapıldı ve tematik gruplar oluşturuldu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, katılımcı bir kent oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen Maltepe Kent Çalıştayı'nın raporu yayınlandı.

Maltepe Belediyesi, "Yeni Yüzyılda Yeni Bir Vizyon İçin Gel Fikrini Söyle" sloganıyla geçen haziran ayında Maltepe Kent Çalıştayı Atölyesi düzenledi. Sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları ve sendika temsilcilerinin, belediye personeli ve Maltepeli vatandaşların katıldığı çalıştay, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Çalışmada Maltepe Belediyesi'nin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nın ara değerlendirmesi yapıldı.

TEMATİK GRUPLAR OLUŞTURULDU

Çalıştay'da, stratejik planda yer alan 8 amacın her birine yönelik tematik bir grup oluşturuldu. "Katılımcı", "eşitlikçi", "erişilebilir", "yaşanabilir", "yenilenebilir", "kalkınan" ve "tercih edilen" başlıklı gruplarda katılımcılar, ilgilendikleri konuya moderatör eşliğinde dahil edildi. Katılımcılar, amaçları ve amaca bağlı hedefleri, performans göstergeleri ile birlikte değerlendirip, düşüncelerini belirtti. 2020 yılından 2024 yılına kadar hedeflenen değerlerin, 2023'te ne kadarının gerçekleştirildiği incelendi.

KATILIMCI BİR KENT OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm Maltepelilerin katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dahil olduğu bir kent oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Katılımcı yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay sonuçlarına göre 2024'ün Yerel Yönetimler Bildirgesi'ni Maltepeliler ile birlikte hazırlayacağız. Stratejik Plan'daki olması gereken değişimleri gelecek dönemin Stratejik Planı'nı oluştururken göz önünde bulunduracağız" dedi.

Raporun detayına, ' https://www.maltepe.bel.tr/icerik/maltepe-kent-calistayi-raporu' adresinden ulaşılabilir.