Maltepe'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Barış Yürüyüşü' ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılarak 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde son bulan yürüyüşte konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bölgede yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve devletlerin terör işlerine girmemesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Maltepe Belediyesince düzenlenen "Barış Yürüyüşü" ile protesto edildi.

Belediye ana hizmet binası önünde Türk bayraklarıyla toplanarak yürüyüşe geçen vatandaşlar, sık sık "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

"Savaşa hayır! Barış hemen şimdi. Maltepe savaşa karşı tek yürek" yazılı pankart taşıyan vatandaşların yürüyüşü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde son buldu.

Burada açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yıllardır bölgede bir insanlık dramı yaşandığının altını çizdi.

Göz göre göre insanların üzerine bombalar bırakıldığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Sebebi ne olursa olsun yapılan saldırılar neticesinde çocukların, kadınların, masum insanların devlet terörüyle karşı karşıya kalması, insanlık adına kabullenilecek bir şey değil. Filistin halkının özgür iradesi bizim için çok kıymetli. Aynı şekilde İsrail halkının da özgür iradesi bizim için kıymetli. Devletlerin terör işlerine girmemesi lazım. Bizim buradan gördüğümüz, masum insanların canı yanıyor, anneler ağlıyor. Çocuklarımızı yitiriyoruz. Buna 'dur' demek adına insanlığın ayağa kalkması gerektiğine inanıyoruz."