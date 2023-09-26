Maltepe'de Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

Maltepe'de huzur, güvenlik ve asayişe yönelik görüş ve önerilerin ele alındığı toplantıda, ilçedeki asayiş konuları görüşüldü ve çözüm önerileri dile getirildi.

Maltepe'de huzur, güvenlik ve asayişe yönelik görüş ve önerilerin ele alındığı "Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.

Cevizli Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu'nun yanı sıra mahalle muhtarları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki asayiş konuları görüşüldü, sorunlara ilişkin çözüm önerileri dile getirildi.

İlçedeki huzur ve güven ortamının arttırılması için yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, yıllık asayiş olaylarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Kaymakam Tiryaki, yaptığı konuşmada, Maltepe'nin 530 bin nüfusu ile Türkiye'deki 43 vilayetten büyük bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçedeki her vatandaşın güvenliği ve huzurunun sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Tiryaki, 24 saat hizmetin sunulduğu güvenlik alanının bu nedenle ekmek, su kadar elzem olduğunu dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Kesikoğlu da Maltepe'nin daha huzurlu olması için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Ardından katılımcılar söz alarak görüş ve önerilerinden bahsetti, sorunlarını iletti.