Maltepe Belediyesi, Cemevi'ne yer işgali iddiasıyla dava açtı

Maltepe Belediyesi, 32 yıldır faaliyet gösteren Maltepe Cemevi'ne yer işgali iddiasıyla dava açtı. Dava çerçevesinde Maltepe Belediyesi, Cemevi Derneği'nin banka hesaplarına el koydurdu. Diğer yandan ilçe genelinde depremzede vatandaşlar için belediye tarafından toplanan yardımların Cemevi deposunda bekletildiği de iddia edildi.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi, Adatepe Caddesi'nde bulunan Maltepe Cemevi arazisinin bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kısmı ise Maltepe Belediyesi'ne ait olduğu belirlenen alan, AK Partili Belediye Başkanı Fikri Köse'nin desteğiyle parsel birleştirilmesi yapılarak Cemevine yeniden tahsis edildi. 2014 yılında seçim vaadi olarak Cemevi'nin inşaatını 1 yıl içinde tamamlayıp Alevi vatandaşlara teslim edeceğini söyleyen Ali Kılıç, 2019 yılında mazbatayı almasının ardından Cemevi'ni Maltepe Kaymakamlığı'na şikayet etti.

32 yıldır faaliyet gösteren Maltepe Cemevi olarak kullanılan ve geçmiş dönem belediye başkanları tarafından tahsis edilen alanı iptal eden Maltepe Belediyesi, Cemevi'ne dava açtı. Mahkeme, tapu kayıtlarını baz alarak Cemevi'ni yer işgal etmesi nedeniyle 1 milyon 800 bin TL ceza kesti. Cezanın güncel tutarı faiziyle birlikte 2 milyon 6 yüz bin TL oldu. Mahkeme kararına rağmen Maltepe Belediyesi, Cemevi'nin banka hesaplarına el koydurdu. Çevre sakinleri Belediyenin, 6 şubat Kahramanmaraş merkezli depremde, Maltepelilerin depremzede vatandaşlar için topladığı yardımları, 6 aydır Maltepe Cemevi'nde saklı tuttuğunu iddia etti. Maltepe Belediyesi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Alevilerin Cemevi'ni siyasi üs olarak kullandığı belirtti.

"Paralar belediyenin kasasına aktarıldı"

Konuya ilişkin konuşan Maltepe Cemevi Dernek Başkanı Aydın Özdemir, "2008 yılında şu anki Cemevi'nin temeli atıldı. Atılan temel sonrası farklı partiden gelen her iki belediye başkanı da binanın bitirilmesi için çaba sarf etti. Sonrasında belediye başkanı olarak göreve gelen Ali Kılıç, 'ben sizin Ali'nizim bırakın içerisini de ben tamamlayayım size teslim edeyim' dedi. Maalesef içerisini yapıp teslim etmedi. 2 yıla geldiğimizde kendisine göre hareket edecek bir vakıf kurdu. Yönetime de istediği insanları yerleştirdi ve burayı istediği vakıfa vereceğini dillendirmeye başladı. Ardından bizi mahkemeye verdi. Mahkeme, kararıyla kamusal alan olduğu için işgalci duruma düştük. Mahkeme kararıyla üzerimize 1,8 milyonluk bir ceza düştü. Faiz ile birlikte o ceza 2.6 milyon lira olmuş durumda. Geçen hafta itibariyle banka hesaplarımızı el konuldu, paralar belediyenin kasasına aktarıldı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu Cemevi'ni kendisi kullanmak, yap- işlet- devret yöntemi ile birilerine kiralamak derdine düştü. Depremzedeler için toplanan yardımlarda bu binada tutuluyor. Burayı sosyal yardım merkezi olarak kullanmak gibi bir amacı var. Buradaki malzemenin meşru olması için böyle bir argüman ortaya koydular. Biz Cemevi'mizi Ali Kılıç'a kaptırmayacağız" dedi.

"Buradaki iki kat tahsis edilmediği takdirde yardımlara engel olunmuş olunuyor"

Maltepe Belediyesi adına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maltepe Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü personeli Avukat Aziz Aytaç, Bu davanın Maltepe Belediyesi lehine sonuçlanması şu anlamı taşıyor, "Maltepe Cemevi Derneği'nin herhangi bir faaliyet yürütemeyeceği anlamına geliyordu. Biz mahkeme kararına rağmen bir protokol ile bu meseleyi çözmeye çalıştık ve buradaki derneğin bir üst kuruluşu olan Alevi Bektaşiler Federasyonuyla bir protokol imzalandı. Maltepe Belediye Başkanlığının istediği şey şu, bu bu kompleksin sınırlı bir alanını iki katlı bir yerini bizim sosyal işler müdürlüğümüzün bulunacağı ve hem ilçe genelindeki yardım muhtaç vatandaşlar hem de depremzedelere yardımların yapılacağı bir yer haline getirmek. Burada yapılan hukuksuzluk protokole uyulmamasıdır. Buradaki iki kat tahsis edilmediği takdirde yardımlara engel olunmuş olunuyor" diye konuştu. - İSTANBUL