Maltepe Belediye Başkanı'na suikast girişimi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit Fevzi Polat hakkında soruşturma tamamlandı. Polat hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından dava açıldı.

MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit Fevzi Polat hakkında soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Polat hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 9 yıl 9 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fevzi Polat'ın Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç'tan randevu aldığı, olay günü belediye binasına gittiği, ilk olarak üzerinde silah olmadan x-ray cihazından geçtiği ve bir süre sonra protokol kapısından çıktığı anlatıldı. Şüpheli Fevzi Polat'ın silahını aldıktan sonra x-ray cihazı bulunmayan protokol girişinden herhangi bir arama yapılmadan içeri girdiği, şüphelinin belediye başkanı ile görüşmek için odasına girdiği ve bir süre görüştükten sonra şüphelinin dışarı çıktığı, daha sonra şüphelinin tekrar görüşmek için başkanın odasına girdiği devamında taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

ÖLDÜRME SAİKİYLE HAREKET ETTİ

İddianamede tartışma sonrasından şüphelinin ruhsatsız silahını belediye başkanına öldürme saikiyle doğrultup 2 el ateş ettiği, belediye başkanının silah ateşlendiği anda şüphelinin koluna yaptığı müdahale neticesinde isabet almadığı yer aldı. Odadan gelen silah sesleri sonrasında içeri giren polis memuruna da silah doğrultan şüpheli polis memuruna 'uzaklaş hepinizi vururum" diyerek tehdit ettiği daha sonra özel güvenliklerinde olaya müdahil olması sonucunda şüphelinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"OĞLUN YANLIŞ YAPIYOR, BENİM RAKİPLERİMLE HAREKET EDİYOR"

Şüpheli Fevzi Polat ifadesinde, Ali Kılıç'ı 8-9 yıldır tanıdığını, belediye başkanı adayı olduğunda kendisinin de Maltepe Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğunu, sonrasında ilçe yöneticiliğini yaptığını, belediye başkanını maddi manevi desteklediğini, 2022 yılında parti görevinden istifa ettiğini, olay tarihinden 2-3 ay önce Ali Kılıç ile karşılaştıklarında kendisini görüşmek üzere davet ettiğini söyledi. Fevzi Polat ifadesinin devamında Ali Kılıç ile makamında görüşme yaptıklarında kendisine hakaret ettiğini, başkana neden kendisine soğuk davrandığını sorduğunda başkanın kendisine "oğlun yanlış yapıyor, benim rakiplerimle hareket ediyor" dediğini, bu nedenle tartıştıklarını, başkanın kendisini kovduğunu, bir süre sonra tekrar başkan ile görüşmek üzere gittiğinde tekrar tartıştıklarını, tekrar başkanın kendisine hakaret ettiğini ve odadan dışarı atmak üzere kolundan tuttuğunu, uzun süre aşağılanmaya maruz kaldığı için belindeki silahı çıkartarak eşyalara doğru 2-3 el ateş ettiğini, sonrasında dışarı çıkıp kaçmaya başladığını ifade etti.

AZMETTİRME ŞÜPHESİ

Soruşturma kapsamında kolluk birimlerine ulaşan ihbarda şüphelinin başka kişilerce azmettirildiği iddia edildi. Asayiş Büro ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı yapılan araştırmalarda ihbarın doğruluğuna ilişkin bir tespit yapılamadığı iddianamede yer aldı.

"UZAKLAŞ HEPİNİZİ VURURUM"

İddianamede şüphelinin belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasında yaşanan tartışma sonucunda yanında bulunan ruhsatsız silahını Ali Kılıç'ı öldürme kastıyla doğrultarak ve iki el ateşleyerek kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği, odadan çıktıktan sonra polis memuruna görevi gereği yaptığı müdahaleye karşılık şüphelinin silah doğrultup 'uzaklaş hepinizi vururum" şeklinde tehdit içeren sözlerinin görevini yapmasına engellemeye yönelik olduğu belirtildi.

TOPLAM 19 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheli Fevzi Polat hakkında belediye başkanı Ali Kılıç'a yönelik, 'Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Ayrıca şüpheli Fevzi Polat'ın polis memuruna yönelik 'görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Maltepe Belediyesi binasında 5 Temmuz'da meydana gelen olayda randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat ruhsatsız silahıyla ateş açtı. Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca karşılıklı ateş edilerek 5. kata kadar sürdü. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile saldırgan Fevzi Polat yakalandı.