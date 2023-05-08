Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İmamoğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dün Erzurum'da gerçekleştirilen taşlı saldırıya tepki gösterdi. Kılıç, "Kendini bilmez birkaç kişinin yaptığı taşkınlığın planlı olması, 16 milyonluk bir kentin belediye başkanına, cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla o kente giden İmamoğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm liderlerin özellikle de bu saatten sonra artık diline hakim olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu frenlenemez, durdurulamaz hisleri nedeniyle Türkiye'nin daha fazla kutuplaşmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

Maltepe Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan oturumları Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başladı. Toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptı.

Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitinginin önceki gün Maltepe Meydanı'nda düzenlendiğini hatırlatarak, "13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe meydanında yüz binlere hitap etti. Göğsümüzü kabartan bir tabloyla Maltepeliler olarak karşı karşıya kaldık. Çünkü kimsenin burnu kanamadı. Barış, huzur içinde olması gerektiği şekilde tamamlandı. Millet İttifakı'nın tüm siyasi parti genel başkanları, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları mitingde sahne aldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda miting düzenlediğini belirten Kılıç, "İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya iki büyük organizasyona peş peşe imza atarak İstanbul'un göğsünü kabartan bir çalışmanın kazasız belasız sonuçlanmasında katkı ve emek sundukları, tedbir aldıkları için yerel yönetici olarak, Maltepe Belediye Başkanı olarak teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'

Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dün Erzurum'da gerçekleştirilen taşlı saldırıya tepki gösterdi. Türk demokrasisi adına kötü bir tablo oluştuğunu vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Sebebi ne olursa olsun taşkınlık, gerginlik, karşı tarafı kaba kuvvetle susturmak, ona konuşma imkanı vermemek bizim demokrasi kültürümüz başta olmak üzere Anadolu'nun hümanist anlayışıyla örtüşmüyor. Dün Erzurum'da yaşanan olay asla ve kat'a Erzurumlu dostlarımızı, hemşehrilerimizi, dadaşları bağlayan bir olay değil. Erzurumlular yiğittir, konukseverdir. Kendi kentlerine gelen insanlara ne kadar saygı duyduklarını en yakından bilenlerden biriyim. Kendini bilmez birkaç kişinin yaptığı taşkınlığın planlı olması, 16 milyonluk bir kentin belediye başkanına cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla o kente giden İmamoğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm liderlerin özellikle de bu saatten sonra artık diline hakim olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu frenlenemez, durdurulamaz hisleri nedeniyle Türkiye'nin daha fazla kutuplaşmasını asla kabul etmiyoruz. Cumhuriyet ve demokrasi bayrağı altında herkesin özgürce düşüncesini ifade etmesini sağlamak devlet yöneticilerinin boynunun borcudur."

Toplantı, gündemdeki maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. Bir sonraki toplantı, 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.