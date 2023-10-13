Malta Başbakanı İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekliyor

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını ve halen de bunu teşvik ettiklerini söyledi. Abela, Malta'nın barış için çabalayacağını ve şiddetin her türlüsünün kınandığını belirtti. Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg da Filistin'e mali yardımların süreceğini ve AB kalkınma fonlarının Filistinli sivillere erişiminin askıya alınmaması gerektiğini vurguladı.

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail- Filistin meselesinde Malta olarak her zaman iki devletli çözümden yana olduklarını ve halen de bunu teşvik ettiklerini söyledi.

MaltaToday gazetesinin haberine göre Abela, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başbakan Abela, Malta olarak her zaman barış için çabalayacaklarını belirterek "Malta, her zaman iki devletli bir çözüm için baskı yapma konusunda fikir birliğine sahip. Malta'nın halen teşvik ettiği şey de bu." dedi. Abela, bu desteğin Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarı destekleme konusundaki kararlılıklarını yansıttığını da dile getirdi.

Abela, şiddetin her türlüsünün kınanması için baskı yaptıklarını ve barış mesajı verdiklerini ifade etti.

Diğer yandan, Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg da Filistin'e mali yardımlarının süreceğini ve hükümet olarak bu bağışların, doğrudan Filistinlilere ulaşmasını sağlayacak yolların düşünüldüğünü kaydetti.

Borg ayrıca olağanüstü AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Filistin'e yapılan yardımlarla alakalı Malta'nın tutumunu açıkça ortaya koyduğunu ve AB kalkınma fonlarının Filistinli sivillere erişiminin askıya alınmaması gerektiğini vurguladı.

Bu arada, Malta Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi de dün akşam Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak bununla beraber İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatmasının da yasa dışı olduğuna dair bir karar kabul etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.