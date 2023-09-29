Malta Başbakanı Akdeniz'deki Komşularla İlişkileri Güçlendirmenin Önemini Vurguladı

Malta Başbakanı Robert Abela, Akdeniz'de olup bitenlerin bütün Avrupa'yı etkilediğini ve bu nedenle Akdeniz'in güneyindeki komşularla ilişkilerin güçlendirilmesini talep ettiklerini söyledi. Abela ayrıca yeşil enerji konusunda 9 ülkenin Malta Deklarasyonu'na imza attığını belirtti.

Malta Başbakanı Robert Abela, Akdeniz'de olup bitenlerin bütün Avrupa'yı etkilediğini, buna yönelik çalışmalarının özellikle Akdeniz'in güneyindeki komşularla ilişkileri güçlendirmenin önem taşıdığını söyledi.

İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Slovenya'dan oluşan MED9 grubunun Valetta'daki zirvesi, liderlerin ortak açıklamasıyla sona erdi.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ev sahibi Başbakan Abela, "Bizi birleştiren şeyler, bizi ayrıştıran şeylerden çok daha fazladır. Ülkelerimiz, tüm AB için fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak amacıyla ileri görüşlü biçimde birbirine bağlıdır. Akdeniz'de olup bitenlerden hepimiz etkileniyoruz ve bu nedenle de Akdeniz'in güneyindeki komşularla ilişkilerin güçlendirilmesini talep ediyoruz. Akdeniz'de yaşananlar, tüm Avrupa'ya yansıyor ve bu konular üzerine çalışmak herkes için hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Avrupa'daki siyasetçilere ve kanun yapıcılara "Göç ve İltica Anlaşması"na yönelik çağrıda bulunan Abela, "Avrupalı kanun yapıcılardan yasama dönemi sonuna kadar bir anlaşmaya varmalarını ve tedbirleri uygulamaya koymalarını talep ediyorum. Sığınmacılara ilişkin politikaları iyileştirmeliyiz. İnsan kaçakçılarının suç ağlarını ortadan kaldırmalıyız ancak bu temelden ele alınması gereken bir konu." dedi.

Abela, Akdeniz'in güneyindeki ülkelerle sağlam ortaklıklara ihtiyaçları olduğunu, Tunus'a yönelik yardım paketleri üzerinde çalışmak istediklerini de söyledi.

Öte yandan yeşil enerji konusunda 9 ülkenin bugün "Malta Deklarasyonu"na imza attığını belirten Abela, "9 ülkenin yeşil bir enerji merkezi oluşturmak, güneş ve rüzgar potansiyelinden gerçek anlamda yararlanmak için Malta Deklarasyonu'nu imzalamasından gurur duyuyorum. Tüm Akdeniz'in bundan yararlanabileceğinden eminim." ifadesini kullandı.

Abela, bir sonraki "MED9" zirvesinin 2024'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılacağını bildirdi.