Malta Başbakanı, AB Komisyonu'nda Akdeniz'den sorumlu bir komiser atanmasını önerdi

Malta Başbakanı Robert Abela, Avrupa Birliği Komisyonu'nda Akdeniz bölgesindeki zorluklarla daha iyi mücadele etmek için bir komiser atanmasını önerdi. Abela, Avrupalı liderler toplantısında bu öneriyi gündeme getirdi ve Akdeniz'in büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Malta Başbakanı Robert Abela'nın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda bölgedeki zorluklarla daha iyi mücadele etmek için Akdeniz'den sorumlu bir komiserin atanmasını önerdiği bildirildi.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen "Avrupalı liderler" toplantısına katılan Malta Başbakanı, burada AB Komisyonu için bir öneride bulundu.

Abela, AB'nin 2024-2029 dönemine ilişkin stratejik gündemine hazırlık amacıyla bir araya gelen liderlere Malta'nın önceliklerini sıralarken, Akdeniz bölgesinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti ve Komisyon'da Akdeniz'den sorumlu bir Avrupa Komiseri atanmasını önerdi.

Malta'nın Avrupa'nın geri kalanıyla bağlantıda kalmak için deniz ve hava taşımacılığına bağımlı olduğuna dikkati çeken Abela, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleyi sürdürmek açısından bağlantıyı sağlayan kritik sektörlerde harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Abela, AB'nin ilaca erişim sorununu da çözmesi gerektiğini ifade etti.