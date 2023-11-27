Malta, AGİT'in 2024 dönem başkanlığını üstlenmeye hazır

Malta Başbakanı Robert Abela, AGİT'in 2024 dönem başkanlığını üstlenmeye hazır olduklarını açıkladı. Estonya'nın girişimi sonuçsuz kalırsa Malta bu pozisyonu üstleneceğini belirtti.

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 2024 dönem başkanlığını üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Abela, basına yaptığı açıklamada, Estonya'nın AGİT'in 2024 dönem başkanlığını üstlenmek istediğini, Rusya'nın vetosu nedeniyle bu girişiminin sonuçsuz kalması durumunda kendilerinin dönem başkanlığına hazır olduklarını söyledi.

Abela, Malta'nın tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Eğer Estonya olamazsa, biz bu pozisyonu üstlenebiliriz." dedi.

Mevcut AGİT Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da Üsküp'te yapılacak AGİT Bakanlar Konseyi'nde 2024'ün yeni dönem başkanının belirleneceğini, Malta'nın görevi üstlenme hususunda istekli olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üye ülkelere desteğinden ötürü teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla iki devletin doğrudan bir araya geldiği nadir uluslararası oluşumlardan biri olan AGİT'te Moskova ve Kiev arasında yaşanan gerginliklerin yanı sıra, Batılı ülkelerle Rusya arasında da sorunlar yaşanıyor.

Rusya'nın tutumu nedeniyle henüz teşkilatın dönem başkanlığını üstlenecek ülke belirlenemediği gibi, AGİT'in genel sekreterliği başta olmak üzere kurumun 4 önemli pozisyonuna kimlerin geleceğine ilişkin belirsizlik de sürüyor.