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Maliye Sendikası Genel Başkanı Muammer Akgül, memurlara yapılan zammın yeniden gözden geçirilmesini ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi

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Maliye Sendikası Genel Başkanı Muammer Akgül, memurlara yapılan zammın yeniden gözden geçirilmesini ve Maliye personelinin özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. Akgül, özellikle maliye müdür ve müdür yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Maliye Sendikası Genel Başkanı Muammer Akgül, memurlara yapılan zammın yeniden gözden geçirilmesini ve Maliye personelinin özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Maliye Sendikası Genel Başkanı Muammer Akgül, memurlara yapılan zamma ilişkin basın açıklamasında bulundu. Memur zamlarının yanı sıra özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Akgül, "Maliye bünyesinde görev alan maliye müdür ve müdür yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerekiyor. Temsil edilen makam, hiyerarşik konum, sorumluluklar kapsamı, kadro unvanı gibi kriterler esas alınarak net maaşlarımızın yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra yeterli sayıda lojman bulunmayan illerde kira destek ödemesi yapılması da elzemdir" ifadelerine yer verdi.

Maliyedeki muhasebe ve gelir uzmanlarının özlük hakları merkez uzmanlarla eşitlenmesi gerektiğini söyleyen Muammer Akgül, "Kendilerine inceleme ve denetim yetkisi verilmelidir. Ayrıca tüm Maliye personelini kapsayan Mfür, Uzman, VHKİ, Memur ve diğerlerini kapsayan Mali Hizmetler Sınıfı kurulmalıdır. Muhasebe Yetkililiği sertifikası olanlar istekleri halinde diğer kurumlara atanabilmelidir. Başuzmanlık kadrosu ihdas edilmelidir. Bu talepler kurumsal kimliği güçlendirecektir. Ayrıca seyyanen zamlar emeklilik aylıklarına ilave edilmeli ve ek gösterge adaletsizliği giderilmelidir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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