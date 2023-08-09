Mali ve Burkina Faso, BMGK'yi Nijer'e müdahale konusunda sorumlu davranmaya çağırdı

Mali ve Burkina Faso, Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı BMGK'den yardım istedi. ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek için düzenleyebileceği askeri operasyonun önüne geçmek isteyen ülkeler, uluslararası barış ve güvenliğin garantörü olan BMGK'yi sorumlu davranmaya çağırdı.

Mali ve Burkina Faso, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK), Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e muhtemel bir askeri müdahalesi karşısında sorumlu davranmaya çağırdı.

Mali ve Burkina Faso Dışişleri Bakanları tarafından kaleme alınan ortak mektupta, ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek için düzenleyebileceği olası askeri operasyonun önüne geçmek için BMGK'den yardım istendi.

Mektupta, "Burkina Faso ve Mali, uluslararası barış ve güvenliğin garantörü olan BMGK'yi, egemen bir devleti ( Nijer ) hedef alan ve öngörülemeyecek sonuçlar doğuracak silahlı eylemleri önleme konusunda sorumlu davranmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Halihazırda birçok zorlukla mücadele eden Nijer halkının daha büyük bir insani trajediyle karşı karşıya kalmaması için BMGK'nin "bilgeliğine" güvenildiği vurgulandı.

Aynı mektubun Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyine de yollandığı öğrenildi.

Nijer'de belirsizlik sürüyor

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Mali ve Burkina Faso'dan Nijer'e destek

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

ECOWAS ülkeleri, Nijer'de yeni bir yol haritası belirlemek üzere 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da tekrar bir araya gelecek.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.???????