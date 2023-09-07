Mali Ordusu Terörist Gruplara Hava Saldırısı Düzenledi

Mali ordusu, ülkenin kuzeyindeki "terörist gruplara" yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordunun X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün Timbuktu'nun 35 kilometre kuzeyine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

"Bölge halkına baskı yapan, aralarında liderlerinin de olduğu terörist grupların hedef alındığı" belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekildiği kampları orduya bırakmasından sonra hareketlenen terörist grupların izlendiği kaydedildi.

Söz konusunu "terörist grupların" 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları olduğu belirtiliyor.

2015'te Cezayir Anlaşması'yla silah bırakan Mali'nin kuzeyindeki Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile ordu arasındaki gerilim, MINUSMA'nın çekildiği üslerin kontrolünü orduya bırakmasıyla başlamıştı.

MINUSMA'nın çekilme süreci gerilimi artırdı

Mali hükümetinin talebiyle ülkeden yıl sonuna kadar tüm unsurlarını çekecek MINUSMA, kuzeydeki Timbuktu şehrine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Ber'deki askeri kampı, 15 Ağustos'ta Mali ordusuna teslim etmişti.

Ordu ile MINUSMA arasındaki ilk devir teslim 3 Ağustos'ta Ogossagou'da yapılmış, MINUSMA orada kullandığı kampı yasalar gereği Mali ordusuna devretmişti.

Ber kasabası ise 2015 Cezayir Anlaşması'nın belirlediği haritaya göre CMA'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor.

Dolayısıyla CMA, MINUSMA'nın Ber'deki kampı Mali ordusuna teslim etmesine şiddetle karşı çıkmış ve bu durumun Cezayir Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunmuştu.

Daha önce bu konuda açıklamalarda bulunan CMA, Mali ordusunun Ber'e girmesinin kendilerine bir savaş ilanı olacağını belirtmişti.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Ber, eski Tuareg isyancılarının ana kalesi Kidal'e geçiş için stratejik bir konumda bulunuyor.

CMA'ya göre, Mali ordusunun Ber'e girişi, yaklaşık 10 yıldır girmediği Kidal'e ilerlemesini de kolaylaştırabilir.

MINUSMA'nın çekilme sürecinin 2. etabı daha da zorlu geçecek

MINUSMA, ağustosta başladığı çekilme sürecinde Ogassagou, Ber, Goundam ve Menaka kamplarını orduya bırakarak ülkede sahip olduğu 12 kamptan 4'ünü boşaltmış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane, çekilme sürecinin ilk etabının tamamlandığını, asıl ikinci etabın çok daha zor olacağını söyledi.

MINUSMA'nın çekilme sürecinin ikinci etabı CMA'nın kontrolündeki Kidal ve çevresindeki kampları kapsıyor.

CMA kontrolündeki bölgede yer alan kampların ordunun eline geçmesi halinde, CMA ile ordu arasındaki gerilimin had safhaya çıkacağından endişe ediliyor.

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te CMA ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.