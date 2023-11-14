Mali Ordusu Kidal'de Kontrolü Sağladı

Mali yönetimi, ülkenin kuzeyinde isyancıların kalesi olarak bilinen Kidal'de kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Mali Radyo ve Televizyon Ofisinde yer alan habere göre Mali ordusu, Tuareg isyancılarının kalesi olarak bilinen ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesini kontrol altına aldı.

Haberde, Mali ordusunun Kidal'i ele geçirdiği bilgisi paylaşılırken ordu birliklerinin görevinin henüz bitmediği vurgulandı.

Yaşanan gelişmeyle, 10 yıl aradan sonra Tuareg isyancılarının kontrolündeki Kidal'de hakimiyetin tekrar sağlandığı kaydedildi.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA), artan saldırılar ve güvenlik endişesiyle ülkenin Kidal bölgesindeki üsten çekilmesi sonrası Mali ordusu birkaç gündür Tuareg isyancılarıyla çatışıyordu.