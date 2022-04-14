Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler

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Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

İhlas Haber Ajansı - Hülya Keklik - Politika
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Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yemen Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq'i kabul etti.

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yemen Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Turiq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Turiq'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yemen Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Politika, Güncel, Haberler

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