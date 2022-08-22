Mali'de geçici başbakan belli oldu

Mali Başbakanı Choguel Maiga'nın doktorlar tarafından zorunlu istirahate alınmasının ardından yerine Hükümet Sözcüsü ve Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga geçici başbakan olarak atandı.

Mali Başbakanı Choguel Maiga'nın doktorlar tarafından zorunlu istirahate alınmasının ardından yerine Hükümet Sözcüsü ve Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga geçici başbakan olarak atandı.

Mali Başbakanı Choguel Maiga'nın 13 Ağustos'ta doktoru tarafından zorunlu istirahat edilmesinin ardından bugün geçici başbakan atandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Hükümet Sözcüsü ve Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga'nın geçici başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Hükümet tarafından 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Ara vermeden 14 ay çalıştıktan sonra, Başbakan Choguel Kokalla Maiga doktoru tarafından zorunlu istirahate alındı" denilmişti. Paris merkezli Jeune Afrique dergisi ise bazı kaynaklara dayanarak Başbakan Choguel Maiga'nın felç geçirdiğini iddia etmişti.

Mali, 2020 yılında darbe ile iktidara gelen ve 2024'te demokratik seçim düzenleme sözü veren bir askeri cunta tarafından yönetiliyor. - BAMAKO