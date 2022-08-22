Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mali'de geçici başbakan belli oldu

Politika Haberleri

Mali'de geçici başbakan belli oldu

Mali Başbakanı Choguel Maiga'nın doktorlar tarafından zorunlu istirahate alınmasının ardından yerine Hükümet Sözcüsü ve Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga geçici başbakan olarak atandı.

Mali Başbakanı Choguel Maiga'nın doktorlar tarafından zorunlu istirahate alınmasının ardından yerine Hükümet Sözcüsü ve Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga geçici başbakan olarak atandı.

Mali Başbakanı Choguel Maiga'nın 13 Ağustos'ta doktoru tarafından zorunlu istirahat edilmesinin ardından bugün geçici başbakan atandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Hükümet Sözcüsü ve Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga'nın geçici başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Hükümet tarafından 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Ara vermeden 14 ay çalıştıktan sonra, Başbakan Choguel Kokalla Maiga doktoru tarafından zorunlu istirahate alındı" denilmişti. Paris merkezli Jeune Afrique dergisi ise bazı kaynaklara dayanarak Başbakan Choguel Maiga'nın felç geçirdiğini iddia etmişti.

Mali, 2020 yılında darbe ile iktidara gelen ve 2024'te demokratik seçim düzenleme sözü veren bir askeri cunta tarafından yönetiliyor. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hükümet Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title