Mali'de çatışmada 10 asker hayatını kaybetti

Mali'nin kuzeyinde 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları ile Mali ordusu arasında çıkan çatışmada 10 asker yaşamını yitirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gao bölgesinde yer alan Bourem kentinde dün teröristlerle girilen çatışmada, aralarında 3 elebaşının da bulunduğu 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çatışmada, 10 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan, dün Bourem kentini ele geçirdiğini açıklayan, Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması'yla silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) tarafından yapılan açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerleriyle çatışmaya girildiği belirtildi.

Açıklamada, "çatışmada 97 askerin öldürüldüğü", CMA saflarından 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği vurgulandı.

Hem ordu hem de CMA, Bourem'in kontrolünü aldığını söylüyor.

Daha önce de başkent Bamako'daki "cunta" ile savaş halinde olduklarını açıklayan CMA, Azavad'ın tüm unsurlarını "bu savaşa katkı sunmak için" sahaya çağırmıştı.

CMA 9 Eylül'de de Gao'da Mali ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü iddia etmiş, ordu ise uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü, mürettebatın ise uçaktan atlamayı başardığını açıklamıştı.

Silah bırakan eski isyancılarla ordu arasındaki gerilim, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekildiği üslerin kontrolünü orduya bırakmasıyla başlamıştı.

MINUSMA'nın çekilme süreci gerilimi artırdı

Mali hükümetinin talebiyle ülkeden yıl sonuna kadar tüm unsurlarını çekecek MINUSMA, kuzeydeki Timbuktu şehrine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Ber'deki askeri kampı, 15 Ağustos'ta Mali ordusuna teslim etmişti.

Ordu ile MINUSMA arasındaki ilk devir teslim 3 Ağustos'ta Ogossagou'da yapılmış, MINUSMA orada kullandığı kampı yasalar gereği Mali ordusuna devretmişti.

Ber kasabası ise 2015 Cezayir Anlaşması'nın belirlediği haritaya göre CMA'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor.

Dolayısıyla CMA, MINUSMA'nın Ber'deki kampı Mali ordusuna teslim etmesine şiddetle karşı çıkmış ve bu durumun Cezayir Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunmuştu.

Daha önce bu konuda açıklamalarda bulunan CMA, Mali ordusunun Ber'e girmesinin kendilerine bir savaş ilanı olacağını belirtmişti.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Ber, eski Tuareg isyancılarının ana kalesi Kidal'e geçiş için stratejik bir konumda bulunuyor.

CMA'ya göre, Mali ordusunun Ber'e girişi, yaklaşık 10 yıldır girmediği Kidal'e ilerlemesini de kolaylaştırabilir.

MINUSMA'nın çekilme sürecinin 2. etabı daha da zorlu geçecek

MINUSMA, ağustosta başladığı çekilme sürecinde Ogassagou, Ber, Goundam ve Menaka kamplarını orduya bırakarak ülkede sahip olduğu 12 kamptan 4'ünü boşaltmış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane, çekilme sürecinin ilk etabının tamamlandığını, asıl ikinci etabın çok daha zor olacağını söyledi.

MINUSMA'nın çekilme sürecinin ikinci etabı CMA'nın kontrolündeki Kidal ve çevresindeki kampları kapsıyor.

CMA kontrolündeki bölgede yer alan kampların ordunun eline geçmesi halinde, CMA ile ordu arasındaki gerilimin had safhaya çıkacağından endişe ediliyor.

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te CMA ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.