Mali'de askerler anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı

Mali'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesi askerler oylarını kullandı. Cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak değişiklik için sandığa giden askerler, oy verme işlemlerini tamamladı. Referandumda yaklaşık 8,4 milyon seçmen oy kullanabilecek.

Mali'de anayasa değişikliğine ilişkin 18 Haziran'da yapılacak referandum öncesi askerler oylarını kullandı.

L'essor gazetesinin haberine göre, cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak anayasa değişikliği için sandığa giden askerler, oy verme işlemlerini tamamladı.

Oy kullanma sırasında başkent ve diğer şehirlerde olumsuzluk yaşanmazken ülkedeki referandumda bu pazar yaklaşık 8,4 milyon seçmen oy kullanabilecek.

Sivil toplum ve bazı siyasi partiler, 2020'deki darbeyle başa gelen askeri geçiş hükümetinin anayasa değişikliği yapacak niteliğe ve meşruiyete sahip olmadığını belirtiyor.

Hükümet ise sivil yönetime geçiş için Şubat 2024'te düzenlenecek genel seçimlerin yapılabilmesi amacıyla anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu savunuyor.

Cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak anayasa değişikliğiyle "Yüksek Ulus Konseyi" isimli senato benzeri bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni değişikliğe göre, ülke politikalarını hükümet yerine cumhurbaşkanı belirleyecek, başbakan ve bakanları da cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclisi de feshetme yetkisine sahip olacak.