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Mali Büyükelçisi merkeze çekildi

Mali Büyükelçisi merkeze çekildi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mali Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mali Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine ise Efe Ceylan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı'na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Murat Mustafa Politika Haberler

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