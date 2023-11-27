Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, iki ülkenin sınır noktasında yer alan bir kasabada bir araya gelerek, ikili ilişkileri ve ticareti artırma mesajı verdi. İki lider, turizm, tarım ve istikrar için görev güçleri oluşturma konusunda anlaşarak Sınır Ötesi Mal Taşımacılığı Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasını hızlandırma taahhüdünde bulundu.

Malezya ve Tayland Başbakanları İkili İlişkileri ve Ticareti Artırmak İçin Buluştu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, iki ülkenin sınır noktasında yer alan bir kasabada bir araya gelerek, ikili ilişkileri ve ticareti artırma mesajı verdi.

Tayland Dışişleri Bakanlığının, X'ten yaptığı paylaşıma göre, Malezya Başbakanı Enver ve Tayland Başbakanı Thavisin, Malezya'nın kuzeyinde bulunan Bukit Kayu Hitam kasabasında buluştu.

İki ülkenin sınır noktasındaki yol düzenleme projesini inceleyen liderler, ülke halklarının yararına olacak şekilde projenin hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

İki liderin görüşmesinde turizm, Tayland'ın helal gıda ürünlerinin pazarlanması, yaban hayatı kaçakçılığını engellemeye yönelik tedbirler ve yeni Sadao kontrol noktasını Bukit Kayu Hitam kontrol noktasına bağlayan yolun geliştirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca, iki lider tarafından Tayland'daki Su-ngai Kolok ile Malezya'daki Rantau Panjang kasabalarını birbirine bağlayacak ikinci bir köprünün inşasına ilişkin planlar da görüşüldü.

Sınır ticareti, turizm, tarım ve istikrar için görev güçleri oluşturma konusunda anlaşan Enver ve Thavisin, Sınır Ötesi Mal Taşımacılığı Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasını hızlandırma taahhüdünde de bulundu.