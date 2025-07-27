Malezya, Tayland ve Kamboçya Arasında Arabulucu Olacak

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, Tayland ve Kamboçya'nın iki ülke arasında devam çatışmalar konusunda Malezya'nın arabuluculuğunu kabul ettiğini belirterek, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai'nin yarın akşam Malezya'ya gelmelerinin beklendiğini ifade etti.

Güneydoğu Asya ülkeleri Kamboçya ve Tayland arasında sınır anlaşmazlığı konusunda başlayan çatışmalar devam ederken, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, Tayland ve Kamboçya'nın iki ülke arasında devam çatışmalar konusunda Malezya'nın arabuluculuğunu kabul ettiğini açıkladı. Hasan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai'nin yarın akşam Malezya'ya gelmelerinin beklendiğini ifade etti.

Hasan, Kamboçyalı ve Taylandlı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve başka hiçbir ülkenin konuya müdahil olmaması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "Malezya'ya güvenleri tam ve benden arabulucu olmamı istediler" dedi.

Tayland-Kamboçya çatışması

İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim, 16 Temmuz'da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından tırmanmıştı. Artan siyasi gerilim üzerine Tayland, 23 Temmuz'da Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırırken, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın ardından antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz'da patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti.

İki ülke arasında 4 gündür devam eden sınır çatışmalarında 19'u Taylandlı, 13'ü Kamboçyalı olmak üzere 32'ye yükselirken, 130'dan fazla kişi de yaralandı. 140 binden fazla kişi ise çatışma bölgesinden tahliye edildi.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırı boyunca belirlenmemiş noktaların yetkileri konusunda yıllardır egemenlik ihtilafı yaşıyor. Anlaşmazlıkların merkezinde ise antik Hindu tapınakları Ta Moan Thom ve 11. yüzyıldan kalma Preah Vihear'ın mülkiyeti yer alıyor. Preah Vihear, 1962 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından Kamboçya'ya verilmişti, ancak Kamboçya'nın burayı UNESCO Dünya Mirası listesine almaya çalışmasıyla 2008 yılında gerginlik tırmanmıştı. Bu durum birkaç yıl süren çatışmalara ve can kayıplarına yol açmıştı. Mahkeme, 2013 yılında Tayland ile sınır anlaşmazlığının alevlenmesinin ardından Phnom Penh'in kararın yeniden değerlendirilmesini istemesi üzerine Kamboçya lehine karar vermişti. Bu yılın Mayıs ayı sonlarında sınırda tartışmalı bir bölgede çıkan silahlı çatışmada 1 Kamboçyalı askerin ölmesiyle gerilim yeniden tırmanmaya başlamıştı. Kamboçya, Haziran ayında mahkemenin yargı yetkisini hiçbir zaman tanımadığını ve ikili bir yaklaşımı tercih ettiğini söyleyen Tayland ile aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Ta Moan Thom tapınağıyla ilgili anlaşmazlık ise karara bağlanamadı. - KUALA LUMPUR