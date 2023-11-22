Malezya Milletvekilleri, Raşid el-Gannuşi'nin Serbest Bırakılmasını İstedi

Malezya milletvekilleri, Tunus hükümetine eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin serbest bırakılması ve meclis başkanlığı görevine iade edilmesi çağrısında bulundu. Milletvekilleri, tutuklamanın demokrasiye hakaret olduğunu belirtti.

Malezya'da milletvekilleri, Tunus hükümetine, tutuklu yargılanan eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin "derhal serbest bırakılması ve meclis başkanlığı görevine iade edilmesi" çağrısı yaptı.

Malezya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Wong Chen, Facebook sayfasından paylaştığı basın toplantısında, Gannuşi'nin tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Wong, Gannuşi'nin tutukluğundan büyük endişe duyduklarını belirterek, "Milletvekilleri olarak böyle bir tutuklamanın kabul edilemez olduğu ve demokrasinin en yüksek kurumuna hakaret teşkil ettiği görüşündeyiz." ifadesini kullandı.

Komitenin konuyla ilgili özel bir bilgilendirme yapacağını kaydeden Wong, Tunus hükümetini, Gannuşi'yi "sağlık, yaş ve adalet gerekçeleriyle derhal serbest bırakmaya ve Meclis başkanlığı görevine iade etmeye" çağırdıklarını aktardı.

Wong ayrıca Malezya hükümetini de "Tunus'taki siyasi gelişmeleri yakından izlemeye" davet ederek, "İleriye dönük olarak, Malezya'nın diplomatik duruşunun, Tunus'taki insan hakları ve demokrasinin durumuna ilişkin endişelerimizi yeniden vurgulaması ve mümkün olan en kısa sürede özgür ve adil seçimlerin yapılmasını talep etmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Gannuşi 17 Nisan'da tutuklanmıştı

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi, ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından cezaevine konulmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik attıkları adımlar" nedeniyle gözaltına alındığını söylemişti.