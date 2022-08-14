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Malezya Kralı Sultan Abdullah Türkiye'yi ziyaret edecek

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Malezya Kralı Sultan Abdullah Türkiye'yi ziyaret edecek

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 15-21 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Malezya ile dostluk, karşılıklı güven ve halklarımızın yararı temelinde hemen her alanda hızla gelişmekte olan ilişkilerimiz bağlamında üst düzey temaslar ivme kazanmıştır. Bu çerçevede Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu vesileyle ilişkilerimiz 'kapsamlı stratejik ortaklık' düzeyine çıkarılmıştır. Sultan Abdullah'ın beraberinde Kraliçe Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Almarhum Almutawakkil Alallah Sultan Iskandar AlHaj da olduğu halde gerçekleştireceği söz konusu ziyaret, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan ülkemize devlet başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olacak ve ikili ilişkilerimizi taçlandıracaktır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Malezya Politika Haberler

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