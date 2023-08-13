Malezya'da 6 eyaletteki seçimlerde iktidar ve muhalefet partileri konumlarını korudu

Malezya'da yapılan seçimlerde Umut İttifakı (PH) ve Ulusal Cephe (BN) partileri, mevcut konumlarını korudu. Başbakan Enver İbrahim liderliğindeki PH, Selangor, Negeri Sembilah ve Penang eyaletlerinde, muhalefetteki BN ise Kelantan, Kedah ve Terengganu eyaletlerindeki konumlarını sürdürdü.

Malezya'da 13 eyaletin 6'sında düzenlenen seçimlerde iktidar ve muhalefet partileri, mevcut konumlarını korudu.

Malay Mail'in haberine göre Malezya Seçim Komisyonu, dün 6 eyaletteki seçimlerin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Malezya Başbakanı Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH), Selangor, Negeri Sembilah ve Penang, muhalefetteki Ulusal Cephe (BN) ise Kelantan, Kedah ve Terengganu eyaletlerindeki konumlarını korudu.

Uzmanlar, bu seçimlerin Enver İbrahim için "en çetin siyasi sınav" olduğu yorumunu yapmıştı.