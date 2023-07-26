Malezya Başbakanı Myanmar ile görüşme çağrısı yaptı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) askeri darbe sonrası siyasi kriz yaşayan Myanmar'la ikili görüşebilmeleri için üye ülkelere 'esneklik ve serbest alan tanınması' gerektiğini söyledi. Enver İbrahim, Malezya'ya resmi ziyarette bulunan Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) askeri darbe sonrası siyasi kriz yaşayan Myanmar'la ikili görüşebilmeleri için üye ülkelere "esneklik ve serbest alan tanınması" gerektiğini söyledi.

Enver İbrahim, Malezya'ya resmi ziyarette bulunan Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Myanmar'da darbe sonrası çıkan krizin çözüme kavuşturulmasında ASEAN'ın rolünün güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirten Enver İbrahim, komşu ülkelerin Myanmar ile ikili görüşmesi için Birliğin üye ülkelere "esneklik ve serbest alan tanınması" gerektiğini vurguladı.

Enver İbrahim, bu serbestliğin özellikle Arakanlı Müslüman mültecileri ya da insan haklarını "feda ederek" tanınmaması gerektiğine dikkati çekti.

Marcos Jr da Enver İbrahim'in sözlerine katıldığına işaret ederek, söz konusu "serbestliğin" üye ülkelerin endişe duyduğu konular açısından önemini vurguladı.

Devlet Başkanı Marcos Jr, Filipinliler diasporasıyla görüştü

Bernama'nın haberine göre, Marcos Jr, dün, Malezya'da bulunan Filipinler diasporasıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Marcos Jr, Malezya'da çalışan Filipinlilerin haklarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Ülkesinin kalkınma planlarına da değinen Marcos Jr, yurt dışından yatırım, enflasyonun kontrol altına alınması, tarım üretiminin artırılması gerektiğini vurguladı.

Filipinler'in Kuala Lumpur Büyükelçiliği verilerine göre, Malezya'da çoğunluğu işçi yaklaşık bir milyon Filipinli yaşıyor.

Malezya'ya dün ulaşan Marcos'un ziyaretinin yarın sona ermesi bekleniyor.