Malezya Başbakanı İsrail'i Uluslararası Adalet Divanına şikayet etmeyi düşünüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Adalet Divanına şikayet etmeyi düşündüklerini açıkladı. Enver, Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Adalet Divanına şikayet edip etmeyeceklerine ilişkin "Yalnız kalmak istemiyoruz. Bu konudaki tavrımızı zaten belirtmiştik. Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor." dedi.

The Star gazetesinin haberine göre, Enver, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ortak zirvesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Enver, Filistin'i savunduğu için Batı ülkelerinden tepki beklediğini belirterek "Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma uluslararası alanda dikkat çekmeye devam edeceğini" vurguladı.

Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edip etmeyeceklerine ilişkin Enver, "Yalnız kalmak istemiyoruz. Bu konudaki tavrımızı zaten belirtmiştik. Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Enver İbrahim, bu konuda KİK ve ASEAN ülkelerinin aynı görüşte olduğu için "endişeli olmadığını" kaydederek Gazze'deki insani durum hakkında fikir birliği olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarını durdurması için "baskıya ihtiyaç olduğunu" ifade eden Enver, bu durum kontrol altına alınmadığı müddetçe bölgesel güvenliğin üzerinde ciddi etkisi olacağını dile getirdi.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.