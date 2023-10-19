Malezya Başbakanı İsrail-Filistin çatışmasında uluslararası hukuka inandığını belirtti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin uluslararası hukukun uygulanmasına inandığını belirtti.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Başbakan Enver, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Hukuk Konferansı'nda konuştu.

Enver, İsrail-Filistin çatışmasına değinerek, ülkesinin, uluslararası hukukun uygulanmasına inandığını ve "güvenliklerinin, refahlarının, devletler arası etkileşimi yöneten kuralların önceliğine" dayandığını ifade etti.

İsrail'in "Filistin'i işgali ve kurallara dayalı uluslararası düzeni yok sayması" nedeniyle endişesini dile getiren Başbakan Enver, "uluslararası düzeni destekleyen ülkelerin, İsrail söz konusu olduğunda bu ilkeleri askıya alma eğilimi gösterdiğini" öne sürdü.

Enver, uluslararası hukukun uygulanmasına "inanmanın", bazı ülkelerin "işgalci güçlere bağlılıkları" nedeniyle zorlaştığını vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.