Malezya Başbakanı Filistin'deki Çatışma ve Ayrımcılıktan Kaçınma Çağrısı Yaptı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, uluslararası topluma Filistin'deki çatışma ve toplumsal acılarla mücadelede kafa karışıklığından ve ayrımcılıktan kaçınma çağrısı yaptı. Enver, ırkçılığın, İslamofobinin ve yabancı düşmanlığının her türlüsünün reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, uluslararası topluma Filistin'deki çatışma ve toplumsal acılarla mücadelede kafa karışıklığından ve ayrımcılıktan kaçınma çağrısı yaptı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde bir konuşma yapan Enver, ırkçılığın, İslamofobinin ve yabancı düşmanlığının her türlüsünün reddedilmesi ve en güçlü biçimde kınanması gerektiğini söyledi.

Enver, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirerek, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için krize kapsamlı, adil ve sürdürülebilir çözüm geliştirilmesi gereğinin altını çizdi.

1967 öncesi sınırlarına dayalı olarak "barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan" iki devletli çözümü desteklediklerini belirten Enver, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti için Filistin halkının meşru haklarını her zaman destekledik." dedi.

Enver, uluslararası topluma Filistin'deki anlaşmazlık ile toplumsal acılarla mücadelede kafa karışıklığından ve ayrımcılıktan kaçınma çağrısı yaptı.

Enver, ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin ve Myanmar meselelerini görüşmek üzere bir araya geldiğini X platformu üzerinden duyurdu.

Başbakan Enver, özellikle Myanmar'daki siyasi krize barışçıl çözüm arama çabalarında BM ve ASEAN ile yakın işbirliği kararlılığını yineledi.