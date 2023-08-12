Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İşbirliğini Artırmak İçin Görüştü

GEORGE TOWN, 12 Ağustos (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile George Town'da bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmede taraflar, çeşitli alanlarda işbirliğini artırma sözü verdi.

Geçtiğimiz Mart ayında Çin'e yaptığı başarılı ziyareti hatırlatan Enver İbrahim, Çin'in Malezya'nın güvenilir ve iyi bir dostu olduğunu ve iki ülkenin özel ve dostane ilişkilere ve güçlü ikili işbirliğine sahip olduğunu söyledi.

Başbakan, iki tarafın iki ülke liderinin vardığı uzlaşmayı aktif şekilde uyguladığı ve ekonomi, ticaret, yatırım, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Enver İbrahim, Çinli şirketlerin Malezya'da yatırımlarını artırmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve Malezya'nın karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere çeşitli alanlarda Çin'le işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi de olan Wang, Enver İbrahim'in Çin halkının eski bir dostu olduğunu vurgulayarak iki ülke liderinin, karşılıklı sağlam bir güven ve dostluk kurduğunu ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunun ortak inşasının yönünü belirlediklerini belirtti.

Wang, Çin'in ikili ilişkilerdeki sağlam ve güçlü gelişim ivmesini sürdürmek, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve bölgesel kalkınma ve yeniden canlanmaya yeni katkılarda bulunmak üzere Malezya'yla çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Çin ve Malezya'nın benzer kalkınma konseptlerine ve büyük ortak çıkarlara sahip yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler olduğunu kaydeden Wang, iki ülke arasındaki yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin verimli sonuçları olduğunu sözlerine ekledi.