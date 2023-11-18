Maldivler Devlet Başkanı Hindistan'dan asker çekmesini istedi

Maldivler'de Çin yanlısı olarak bilinen Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Hindistan'dan ülkesindeki askerlerini çekmesini istedi.

Maldivler Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muizzu, dün yapılan başkanlık yemin törenine gelen Hindistan Yer Bilimleri Bakanı Kiren Rijiju'a bu talebini iletti.

Muizzu, Maldivler halkının eylülde kendisine verdiği yetkiye dayanarak Hindistan'ın ülkesindeki askerlerini çekmesi talebinde bulunurken Hindistan'ın da Maldivlilerin bu demokratik isteğini onurlandırmasını beklediğini kaydetti.

Çin yanlısı politikalarıyla bilinen Muizzu, başkanlık seçim kampanyası boyunca Hindistan ordusunun ülkesinden çekileceğine dair vaatleriyle öne çıkıyordu.

Hindistan ve Çin'in, stratejik konumu nedeniyle Maldivler üstündeki etkisini artırma amacıyla adımlar attığı biliniyordu.

Maldivlerde konuşlu Hint askerinin tam sayısı bilinmezken bunların varlığı eleştiriliyordu.

Maldivler'deki başkanlık seçimleri

Başkent Male'nin belediye başkanı ve ana muhalefetin başkan adayı Muizzu, oyların yüzde 54,06'sını alarak, dün, başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Muizzu, ikinci tura kalan başkanlık seçimlerini rakibi mevcut Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'in önünde tamamlamıştı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Muizzu, geçerli oyların yüzde 54,06'sını, Salih ise oyların yüzde 45,94'ünü almıştı.

Devlet Başkanı Salih, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, halkı ve Muizzu'yu tebrik etmişti.

Muizzu ise yaptığı açıklamada, "Halk yüksek sesle ve net şekilde konuştu; ülke için refah ve garantili egemenlik diliyorlar." demişti.

Salih Hindistan yanlısı; rakibi Muizzu ise Çin yanlısı olarak görülüyordu.