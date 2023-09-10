Maldivler'de Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kaldı

Maldivler'de yapılan başkanlık seçiminde adaylar yüzde 50'yi geçemediği için ikinci tur yapılacak. İlk turda Muhammed Muizzu yüzde 46,15 oyla önde görünürken, İbrahim Muhammed Salih yüzde 39,09 oy aldı. İkinci turun 30 Eylül'de yapılması bekleniyor.

Maldivler'de dün yapılan başkanlık seçimi, adayların yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kaldı.

Maldivler devlet medyasının resmi olmayan ilk seçim sonuçlarını duyurduğu haberde, başkent Male'nin belediye başkanı ve ana muhalefetin başkan adayı Muhammed Muizzu'nun yüzde 46,15 oyla önde olduğu belirtildi.

Devlet Başkanlığı görevini sürdüren İbrahim Muhammed Salih'in yüzde 39,09 oya ulaştığı kaydedildi.

İlk turda seçime katılan 8 aday da gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşamadı. Seçimin ikinci turunun 30 Eylül'de yapılması bekleniyor.

İkinci tura kalan adaylardan Salih, Hindistan yanlısı; rakibi Muizzu ise Çin yanlısı olarak görülüyor.