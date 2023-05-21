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Malazgirtli milletvekili adayına kendi sandığından oy çıkmadı

Malazgirtli milletvekili adayına kendi sandığından oy çıkmadı

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Milletvekili 2'inci Sıra Adayı Haluk Zeki Öğreten'in de oy kullandığı Murat Mahallesi'ndeki 1021 nolu sandıkta partisine hiç oy çıkmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Muş Milletvekili 2'inci Sıra Adayı Haluk Zeki Öğreten'in de oy kullandığı Murat Mahallesi'ndeki 1021 nolu sandıkta partisine hiç oy çıkmadı.

Mhp İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, ilçe seçim kurulunda aldığı tutanakta 1021 nolu sandıkta Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiç oy almadığını söyledi. Burhan Yıldırım, "2018 genel seçimlerine göre Malazgirt'te oyumuzu yaklaşık yüzde 90 artırdık. Fakat il genelinde milletvekili çıkarmamıza yetmedi. Muş 2'nci sıra milletvekili adayımız Haluk Zeki Öğreten'in Murat Mahallesi 1021 nolu sandıkta kendisinin de seçmen olduğu sandıkta MHP'ye hiç oy çıkmadığını ilçe seçim kurulunda aldığım sandık sonuçlarında fark ettim" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Milletvekili 2'nci Sıra Adayı Haluk Zeki Öğreten ise sosyal medyada bir yorumunda kendi oy kullandığı sandıkta Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) hiç oy çıkmadığını belirtti. - MUŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili MHP Muş Politika Haberler

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