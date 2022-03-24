Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Kılıç seçildi - Haberler

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Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Kılıç seçildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Kılıç seçildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Metin Kılıç seçildi.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Metin Kılıç seçildi.

Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odasının seçimi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından başlayan seçimlerde, 121 delege oy kullandı. 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimde, Metin Kılıç 71 oy alarak başkan seçilirken, Feyzi Kahraman ise 47 oy aldı.

Seçimin ardından konuşan Metin Kılıç, "Buradan oy kullanmak için gelen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bütün şoförlerimize hayırlı olur. Bize destek olan tüm şoför esnafımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Kılıç seçildi

Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Kılıç seçildi

Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Kılıç seçildi

İhlas Haber Ajansı / Politika

Halk Eğitim Merkezi, Metin Kılıç, Malazgirt, Muş, Politika, Haberler

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