Malavi Devlet Başkanı, bütçe sorunu nedeniyle kamu çalışanlarının yurt dışı seyahatlerini askıya aldı

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, bütçe sorunu nedeniyle kendisi dahil tüm kamu çalışanlarının yurt dışı seyahatlerini askıya aldı. Chakwera, ayrıca yakıt desteğinin yarısının iptal edildiğini ve IMF'den talep ettikleri kredinin onaylandığını duyurdu.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, bütçe sorunu nedeniyle kendisi dahil tüm kamu çalışanlarının yurt dışı seyahatlerini askıya aldı.

Chakwera, ulusa sesleniş konuşmasında, yurt dışındaki tüm bakanlara ülkelerine dönmeleri ve ülke içi seyahati de gerekli olmadıkça yapmamaları talimatı verdi.

Kendisi dahil tüm hükümet çalışanlarının yurt dışına çıkışını askıya aldığını ifade eden Chakwera, kararın bütçe yılının son bulduğu Mart 2024'e kadar geçerli olduğunu dile getirdi.

Ayrıca kamu yöneticilerine verilen yakıt desteğinin yarısının iptal edildiğini belirten Chakwera, Uluslararası Para Fonundan (IMF) talep ettikleri 174 milyon dolarlık kredinin de onaylandığını duyurdu.

Geçen hafta yerel para birimi Kvaça'da yüzde 30 devalüasyon olan Malavi'de ekonomik krizden ötürü yakıt sorunu ve gıda fiyatlarında artış yaşanıyor.