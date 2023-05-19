Malatyalı depremzede Bakan Akar'dan 'sosyal medyadaki söylemlere' karşı yardım istedi

Kayseri'de bir depremzedenin seçimin ardından sosyal medyada kendilerine yönelik söylemlere ilişkin tepkisini dile getirmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, söz konusu söylemlerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Akar, "Bunlarla ilgili yapılabilecek siyasi, idari ve hukuki ne varsa yaptık, yapacağız. Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Merak etmeyin gerekli cevabı alacaklar" dedi.

Malatyalı depremzede Lütfiye Ayaz, Hunat Camii'nde cuma namazı kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanına gelerek, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında özellikle sosyal medyada depremzedelere yönelik söylemlere ilişkin tepkisini dile getirdi. Depremin ardından Kayseri'deki bir yurda yerleştirildiğini belirterek, teşekkür eden Ayaz, "Seçimin ardından depremzedelere saldıran söylemler canımızı depremden daha çok yaktı. Bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Ayaz'a "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremdeki kayıplarından dolayı başsağlığı dileklerini ileterek, "Depremzedelere yönelik söylemleri hem hukuki hem idari hem siyasi olarak takip ediyoruz. İnsanlık dışı, ahlak dışı ifadeler kullanıldı. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımız, hukukçularımız, diğer yetkililerle birlikte yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili yapılabilecek siyasi, idari ve hukuki ne varsa yaptık, yapacağız. Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Merak etmeyin gerekli cevabı alacaklar" diye konuştu.

85 milyon vatandaşı bir ve beraber, kardeş olarak nitelendiren Akar, "Millet olarak büyük bir felaketle karşılaştık. Kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşıyoruz. Her şey normalleşinceye kadar oradaki vatandaşlarımızla beraberiz, depremzede kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değil. Devlet-millet iş birliğini orada gösterdik, gösteriyoruz" dedi. - KAYSERİ

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023