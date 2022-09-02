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Malatya haberi! Battalgazi'de Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Politika Haberleri

Malatya haberi! Battalgazi'de Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Malatya politika haberi: Battalgazi Belediyesi Meclisi, olağan Eylül ayı toplantısının birinci birleşimi tamamlandı.

Battalgazi Belediyesi Meclisi, olağan Eylül ayı toplantısının birinci birleşimi tamamlandı. Toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı birinci birleşimi Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında gerçekleştirildi. Toplamda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıda, ilk olarak Ağustos ayı karar özeti oy birliği ile kabul edildi. İmar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler mecliste kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısı ikinci bileşimi 6 Eylül Salı günü saat: 15.00'de Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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