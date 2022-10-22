Malatya haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu
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Malatya haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükşehir belediyemiz, kendisinden kat ve kat büyük bütçelere sahip olduğu halde parasızlıktan yatırım yapamadığını söyleyen beceriksizleri mahcup edecek çalışmalar yürütüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu
MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükşehir belediyemiz, kendisinden kat ve kat büyük bütçelere sahip olduğu halde parasızlıktan yatırım yapamadığını söyleyen beceriksizleri mahcup edecek çalışmalar yürütüyor. Elbette bu tablonun gerisinde Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yapmış olmamızın da büyük payı var" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika