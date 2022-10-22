Malatya haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Malatya'dan tekrar sesleniyorum, ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim."
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Malatya bölgesinden gelen habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Malatya'dan tekrar sesleniyorum, ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Malatya'dan tekrar sesleniyorum, ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim."
Kaynak: AA / Politika