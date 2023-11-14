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Malatya Darende'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.