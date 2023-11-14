Malatya Darende'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu değerlendirdikleri 2 ikamette arama yaptı.
S.B'nin (45) ikametinde 29,26 gram esrar, F.O'nun (58) ikametindeyse iki çuval halinde ip yumağı şeklinde bükülmüş 1 kilo 490 gram esrar, 10,72 gram esrar, 17,01 gram kenevir tohumu, 64 av tüfeği fişeği, 2 av tüfeği, el yapımı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden F.O, Y.E.O, (23) ve A.O. (25) gözaltına alındı.