Malatya'da Silah ve Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 24 Silah ve 620 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda silah ve tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik 24 silah ve 620 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis tarafından silah ve tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 silah ve 620 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan baskınlarda 10 pompalı tüfek, 13 otomatik tüfek ve 1 tabanca olmak üzere 24 silah ele geçirildi. Ayrıca 620 bin gümrük kaçağı makaron, 2 sigara dolum makinası, 2 sigara doldurmada kullanılan kompresör ve 40 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi. Kaçak silah ve tütünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)