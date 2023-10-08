Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 52 tabanca fişeği ve 1 tüfek ele geçirildi.
Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 52 tabanca fişeği ve 1 tüfek ele geçirildi.
Kaynak: AA / Politika