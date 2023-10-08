Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Gözaltı

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 silah ve mermilerle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 silah ve mermilerle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 tüfek, 3 tabanca şarjörü ve 52 mermi ele geçirildi; 4 kişi ise gözaltına alına alındı.