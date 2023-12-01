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Malatya'da PKK/YPG üyesi 2 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Jandarma YPG PKK Güvenlik Terör Operasyon Politika Haberler

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