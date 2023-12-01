Malatya'da PKK/YPG üyesi 2 şüpheli tutuklandı
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli tutuklandı.