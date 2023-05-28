Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor. Malatya'da kent genelinde bin 901 sandıkta kayıtlı 531 bin 110 seçmenin oy kullanması devam ediyor. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erecek.

Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor

MALATYA - Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor.

Malatya'da kent genelinde bin 901 sandıkta kayıtlı 531 bin 110 seçmenin oy kullanması devam ediyor. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erecek. 10 bine yakın depremzedenin kaldığı Teknokent Konteyner Kentinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi sürerken, depremde az hasar alan birçok okulda da vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyor.

Şuana kadar oy kullanma işleminde herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, katılımın 14 Mayıs'a göre biraz düştüğü göze çarpıyor.