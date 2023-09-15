Malatya'da FETÖ/PDY üyeleri tutuklandı
Malatya'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
MALATYA'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandıkları davada 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında yakalama kararı olan, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika