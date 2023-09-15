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Malatya'da FETÖ/PDY üyeleri tutuklandı

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Malatya'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

MALATYA'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandıkları davada 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında yakalama kararı olan, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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