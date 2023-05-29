Malatya'da Erdoğan'a yüzde 72 destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde yüzde 72 oy oranıyla rekor düzeyde destek aldı. Kale ilçesi ise yüzde 89,8 oy oranıyla Erdoğan'a en çok destek veren ilçe oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde deprem bölgesi olan Malatya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 72 ile tam destek verdi. Erdoğan'a rekor düzeyde destek veren ilçe ise yüzde 89,8 ile Kale ilçesi oldu.

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Malatya yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy veren 10 il içerisinde yer aldı. Malatya'da 14 Mayıs'ta yüzde 69, 39 oy alan Erdoğan bu seçimde oylarını arttırarak yüzde 71,96 oy oranına ulaştı. Millet İttifakı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 14 Mayıs'ta aldığı oy oranını 1 puan arttırarak yüzde 28,04 oy aldı.

Bir önceki seçime göre katılım oranın yüzde 81,7'den yüzde 79,9'a düştüğü Malatya'da 2. Tur seçimlerinde 425 bin oy kullanıldı, 4 bin 932 oy ise geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre bu oyların 302 bin 280'ini Cumhurbaşkanı Erdoğan alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 117 bin 804 oy aldı.

Erdoğan'ın 'Kale'si

İlçelerden ise yüzdelik olarak en fazla desteğin veriliği ilçe yine Kale ilçesi oldu. Kale bu seçimde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 89,8 ile ilçeler arasında en yüksek o veren ilçe oldu. Kale ilçesini ise Pütürge yüzde 83,7, Doğanyol yüzde 82.4 ve Darende ilçesi yüzde 82,3 ile takip etti. Merkez ilçe Battalgazi ilçesi de yüzde 79,26 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok destek veren ilçelerde de 5'inci sırada yer aldı. Malatya'nın bir diğer merkez ilçesi olan Yeşilyurt'ta ta Erdoğan'a yüzde 70,5 oy çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuluncak'ta yüzde 67, Yazıhan'da yüzde 66, Doğanşehir ve Akçadağ'da yüzde 59 ve Arapgir'de yüzde 57 oy oranı ile rakibine karşı üstünlüğünü kordu. Malatya'nın Hekimhan ve Arguvan ilçelerinde ise Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu en çok oyu alan aday oldu. Hekimhan yüzde 55,2 Arguvan ise yüzde 79,2 ile Kılıçdaroğlu'ndan yana oy kullandı. - MALATYA

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