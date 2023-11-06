Malatya'da DEAŞ ve YPG/PKK Üyelerine Operasyon: 2 Tutuklama

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve YPG/PKK üyesi 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ ve YPG/ Pkk üyesi 4 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.