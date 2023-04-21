Malatya'da bir ilçe daha doğalgaza kavuştu Malatya'nın Hekimhan ilçesine doğalgaz verilmeye başlandı.

Malatya'da bir ilçe daha doğalgaza kavuştu

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesine doğalgaz verilmeye başlandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hekimhan ilçesinde yıllarca beklenen doğalgazın evlere verilmeye başlandığını ve bir sorunun daha çözüldüğünü belirtti.

Çalık beraberindeki partililerle birlikte Malatya'nın Hekimhan ilçesini ziyaret etti. İlçede ilk olarak AK Parti Hekimhan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çalık, burada ilçe başkanı Hacı Özhan ve yönetimiyle bir araya gelerek, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili istişarelerde bulundu.

Hekimhan'a verilen doğalgaz sözünü tuttuklarını kaydeden Çalık, ilçede doğalgaza kavuşan İsmet ve Erdoğan Çakır ailesini ziyaret etti. Çalık, Hekimhan ilçesinde yıllarca beklenen doğalgazın evlere verilmeye başlandığını ve bir sorunun daha çözüldüğünü söyledi.

Hekimhan ziyaretinin ardından Kuluncak'a geçen Çalık burada yaptığı konuşmada Hekimhan Kuluncak arasındaki 27,6 kilometrelik yolun 22 kilometresinin bittiğini kaydederek Kuluncak'a yeni bir hükümet konağı da kazandıracaklarını söyledi.

Milletvekili Çalık, Kuluncak'ın da doğalgaza kavuştuğunu, ilçedeki Devlet Su İşleri yatırımlarının da devam edeceğini belirterek, daha sonra MHP Kuluncak İlçe Başkanlığını, Kuluncak Belediyesi ile Kuluncak Kaymakamlığını da ziyaret etti.