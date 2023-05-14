Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, oyunu kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, oyunu kullanmak üzere Develi Lisesi'ne geldi. Burada vatandaş ve sandık başkanıyla selamlaşan Gürcan, daha sonra oyunu kullandı. Gürcan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ