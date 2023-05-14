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Mahmut Gürcan Oyunu Kullandı

Mahmut Gürcan Oyunu Kullandı

Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, oyunu kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, oyunu kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, oyunu kullanmak üzere Develi Lisesi'ne geldi. Burada vatandaş ve sandık başkanıyla selamlaşan Gürcan, daha sonra oyunu kullandı. Gürcan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan Kayseri Maliye Politika Haberler

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